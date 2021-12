Lazio Women, le biancocelesti si fermano in Coppa Italia: il tabellino

La Lazio Women si è fermata al Fersini per mano della Fiorentina. Interrotto il cammino in Coppa Italia delle biancocelesti

La Lazio Women cede il passo alla Fiorentina, interrompendo il cammino in Coppa Italia. Allo Stadio Fersini di Formello, è Sabatino a mettere il sigillo definitivo sul match che ha eliminato le ragazze di Catini.

L’appunatmento con il ritorno in campo è fissato per il 16 gennaio del nuovo anno, quando le biancocelesti affronteranno la Sampdoria, nell’appuntamento valido per la prima gara del girone di ritorno di campionato.

Il tabellino del match

LAZIO-FIORENTINA 0-1

Marcatrici: 80′ Sabatino

LAZIO WOMEN (4-3-3) – Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum; Di Giammarino (86′ Mattei), Castiello, Cuschieri; Labate (81′ Savini), Chukwudi (81′ Zuzzi), Visentin.

A disp.: Natalucci, Guidi, Berarducci, Cesarini, Iafrata.

All.: Massimiliano Catini

FIORENTINA WOMEN (3-5-2) – Tasselli; Vitale, Tortelli, Kravets; Monnecchi (85′ Baldi), Neto (55′ Catena), Breitner, Zazzera (70′ Mascarello), Vigilucci; Sabatino (85′ Martinovic), Lundin

A disp.: Schroffenegger, Forcinella, Huchet, Pirriatore, Ceci.

All.: Patrizia Panico

NOTE – Ammoniti: 35′ Tortelli (F), 56′ Castiello (L)

Recupero: 5′ st

Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli)

Assistenti: Caputo – Tagliafierro