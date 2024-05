Lazio Women, Ferrandi: «Sappiamo cosa vuol dire questa partita. Siamo tutte concentrate». Le parole della biancoceleste

Anche Giulia Ferrandi, della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni dello spogliatoio e come verrà affrontato il big match con la Ternana. Queste le sue parole.

PAROLE– «Come abbiamo fatto per ogni partita, giocheremo per i tre punti. Sappiamo cosa vuol dire questa partita, a prescindere dalla classifica. La stiamo preparando come le altre, non c’è da dire molto. La si prepara da sé. Siamo tutte concentrate, non è questa partita che ci fa essere più entusiaste. Dobbiamo godercela, divertirci perché il calcio è il gioco più bello del mondo. Questo dobbiamo dimostrare in campo ».

PREPARAZIONE– «Come si prepara a livello mentale una sfida così? Sicuramente con la giusta intensità, l’aggressività che ci ha contraddistinto nelle ultime gare. Niente di più e niente di meno. Ognuna di noi è abbastanza metodica nel preparare le partite, quindi faremo lo stesso anche per la Ternana. Per quello che posso dire, cerco di portare sempre entusiasmo e positività perché fa parte del mio carattere. Nei momenti di difficoltà, strappare dei sorrisi è la cosa che va a legare tutte. Cerco di stare sul pezzo sempre, di dare una mano a chi ha bisogno e di farmi trovare sempre pronta».

SERIE A– «Serie A, chiusura di un cerchio? È un passo importante per la mia carriera, potrebbe essere un plus ma sarei molto felice perché come ho lasciato la Lazio retrocedere, riportarla dove conta sarebbe un grande obiettivo ».