Lazio Women, Ferrandi: «Con il Chievo punti importanti. Ora ecco cosa non dobbiamo fare con il Tavagnacco». Le parole della biancoceleste

Intervenuta ai microfoni di Be.Pi.Tv, Giulia Ferrandi ha parlato della prossima sfida della Lazio Women contro il Tavagnacco. Queste le sue parole:

PAROLE – «È stata una partita difficile, ce l’aspettavamo, complice anche il caldo che per entrambe le squadre è stato sicuramente un ostacolo importante. Era fondamentale fare punti, li abbiamo sudati perché il Chievo l’ha preparata veramente molto bene però alla fine il risultato penso sia onesto. Tavagnacco? Il rischio maggiore è quello di sottovalutare la partita, ma noi affrontiamo ogni partita, soprattutto queste ultime sei che ci mancano, come se fosse una finale. Sono sicura che ci faremo trovare pronte.

Se mi trovo meglio come centrale o mezzala? Io non sono contenta della mia prestazione, ho sbagliato tanto e non me lo posso permettere. Cercherò di ripartire da martedì e di migliorare, anche se l’età avanza l’importante è dimostrare sempre e avere fame di migliorarsi. Mi piace stare al centro del centrocampo, ieri sono mancata un po’ ma ci sono altre partite per ricominciare».