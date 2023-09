Lazio Women, Fabiana Fierro è una nuova giocatrice biancoceleste. I dettagli. La calciatrice dopo l’esperienza nel Pomigliano Femminile giunge nella Capitale

Tramite i propri canali ufficiale la Lazio comunica che il portiere, Fabiana Fierro, è una nuova giocatrice biancoceleste.

COMUNICATO– «Prosegue la campagna di rafforzamento della Lazio Women che, dopo gli arrivi di Goldoni, Mancuso, Ferrandi, Gomes, Kuenrath e Popadinova, ufficializza un ulteriore innesto per la stagione che sta per iniziare. Si tratta del portiere classe 2002 Fabiana Fierro che, dopo l`esperienza nel Pomigliano Femminile, giunge nella Capitale per vivere una nuova pagina della sua carriera con l`aquila sul petto».