Lazio Women, domani l’esordio in Coppa Italia delle ragazze di Grassadonia

Lazio Women, domani le ragazze di Grassadonia debuttano nei sedicesimi di Coppa Italia e se la vedranno contro l’Arezzo

L’attesa è finita, domani si inizia a fare sul serio per la Lazio femminile di mister Grassadonia, che dovrà vedersela per i sedicesimi di finale contro l’Arezzo. Il match si giocherà ad Arezzo alle ore 15, a pochi giorni dalla gara d’esordio in campionato. Sarà occasione per vedere anche le nuove arrivate.