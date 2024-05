Lazio Women, la designazione arbitrale per il Parma: ecco chi dirigerà la sfida valevole per la trentesima giornata della Serie B Femminile

Domani 19 maggio alle ore 15:00 la Lazio Women ospiterà al Fersini il Parma, match valido per la trentesima ed ultima giornata della Serie B Femminile. Le ragazze di mister Grassadonia hanno già conquistato la promozione in Serie A e vogliono chiudere il campionato in bellezza contro la squadra che occupa la terza posizione.

Per questa sfida, il direttore di gara sarà Nenad Radovanovic della sezione di Maniago, aiutato dagli assistenti Luca Chianese e Carmela De Rosa.