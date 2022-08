Altra cessione in casa Lazio Women, con Cuschieri che passa alla Sampdoria: i dettagli dell’affare di calciomercato

Altra cessione in casa Lazio Women, con Cuschieri che passa alla Sampdoria. L’annuncio è arrivato attraverso i social network.

«Felice di firmare e giocare per la Sampdoria in Serie A. Grazie al mister Antonio Cincotta e alla società aver creduto in me. Grazie a Flowsports per aver reso possibile questo», queste le prime parole della neo doriana.