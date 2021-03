Lazio Women, fissata la data del match contro il Chievo

Fissata la data in cui la Lazio Women di Carolina Morace sfiderà il Chievo: ecco il comunicato della società biancoceleste

Notizia importante per la Lazio Women, allenata da Carolina Morace. Infatti la stessa società biancoceleste ha comunicato la data in cui si svolgerà il match contro il Chievo.

L’incontro andrà in scena domenica 11 aprile alle ore 12. Una sfida molto importante per le biancocelesti. Ecco il comunicato: «Lazio Women-Chievo Verona Women, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B femminile, si disputerà, presso il ‘Mirko Fersini’ di Formello, domenica 11 aprile alle ore 12:00».