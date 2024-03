Cesena-Lazio Women 2-3, le ragazze di Grassadonia si aggiudicano la sfida promozione. Le biancocelesti ribaltano due volte il risultato

Vittoria importantissima per la Lazio Women in chiave promozione. Le ragazze di Grassadonia vincono per 2-3 sul campo del Cesena, ribaltando per due volte il risultato. Infatti, sono proprio le padrone di casa ad andare in vantaggio al 18′ con la rete di Tamborini.

Appena un minuto più tardi arriva il momentaneo pareggio della Lazio Women con Eriksen, ma al 30′ Jansen riporta avanti il Cesena. Sul finale di primo tempo Moraca ristabilisce nuovamente la parità ed il gol di Gothberg al 70′ regala i tre punti alla squadra di Grassadonia, che vede la promozione sempre più vicina.