Lazio Women, Carosi ai saluti: ecco dove andrà la giocatrice. Di seguito il comunicato dell’ operazione

La Lazio Women in attesa di colpi di mercato che fortifichino la rosa affidata a Grassadonia, ha ceduto a titolo definitivo Noemi Carosi al Trastevere. La centrocampista raggiunge nel rione Gemma De Angelis, che ha rinnovato il prestito sempre dalla Lazio. Di seguito i comunicati delle due operazioni:

COMUNICATI– «Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Noemi Carosi per la stagione 2023-24. Centrocampista generosa e versatile, in grado di disimpegnarsi bene in entrambe le fasi di gioco, cresce nella Roma Calcio Femminile per poi vestire le maglie di Grifone Gialloverde e Lazio Women. In forza con le biancocelesti nello scorso campionato di Serie B, ora Carosi è pronta ad indossare con orgoglio la maglia del Rione. Grinta e caparbietà al servizio del centrocampo trasteverino. Benvenuta Noemi».

«Gemma De Angelis vestirà la maglia del Trastevere anche per la stagione 2023-24. Arrivata nell’ultima sessione invernale di calciomercato, Gemma si è inserita perfettamente nel gruppo e ha contribuito al raggiungimento del secondo posto durante la seconda parte di stagione. Con il suo spirito combattivo e il suo impegno costante, siamo entusiasti di poter contare ancora su di lei! Ringraziamo la Lazio Women e le procuratrici Tiziana Bartoccioni e Tiziana Schipani per l’intesa raggiunta sul rinnovo del prestito ».