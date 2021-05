Lazio Women, ultimo impegno con il Tavagnacco: obiettivo primo posto

La Lazio Women ospita il Tavagnacco con in testa un solo unico obiettivo, ossia il primo posto in classifica

Ultima fatica stagionale per la Lazio Women, che alle 15:00 al Fersini ospita il Tavagnacco, quarta forza del campionato. Le ragazze di carolina Morace, dopo aver festeggiato la promozione in Serie A, ora ha un solo obiettivo: il primo posto.

Il sorpasso sul Pomigliano, come ricordato da Il Corriere dello Sport, ora a -1, è arrivato lo scorso weekend con la vittoria in trasferta contro il Ravenna. Su è trattato del settimo sigillo di fila. Non vi è alcun dubbio sul fatto che centrare l’ottavo significherebbe concludere in bellezza quella che è stata una vera e propria cavalcata. La Morace ha ottenuto 5 pareggi e 8 vittorie. Insomma, si punta a chiudere in bellezza.