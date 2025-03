Lazio Women, 4 calciatrici sono pronte per la Nazionale

Condividi via email

Lazio Women, ecco quali saranno le 4 ragazze biancocelesti che prenderanno parte alla prossima spedizione della Nazionale femminile

Lazio Women è un credo più che una squadra, dove tutte si sacrificano l’una per l’altra per il bene comune delle calciatrici e della società stessa che, il prossimo fine settimana, riposerà per un turno di poule salvezza.

Le biancocelesti, nonostante non siano giunte tra le prime squadre in classifica, hanno dimostrato una grande crescita, tanto da attirare le attenzioni del CT Soncin. L’allenatore della Nazionale ha infatti convocato ben 4 ragazze di Grassadonia: si tratta di Goldoni, Oliviero, Simonetti e Piemonte.