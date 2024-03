Lazio Women, si torna in campo dopo la pausa: oggi sfida al Bologna per le ragazze di Gianluca Grassadonia

Dopo le due settimane di pausa, sarà tempo per la Lazio Women di Grassadonia di ributtarsi nella corsa in campionato che vale la promozione in Serie A.

Le biancocelesti scenderanno in campo oggi, alle 14:30, nella difficile trasferta contro il Bologna, attualmente al nono posto in classifica. Obiettivo della squadra di Grassadonia, continuare a guidare la classifica.