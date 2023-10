Lazio Women, oggi arriva il Bologna: il post social del club – FOTO

La Lazio Women di Grassadonia torna oggi in campo in campionato: al Fersini arriva il Bologna. Il post social del club

Giornata importante quella di oggi per la Lazio Women di Grassadonia. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter, le ragazze biancocelesti affronteranno oggi al Fersini (ore 15) il Bologna.

Il club ha ricordato l’appuntamento sui propri profili social: