Lazio Women, le biancocelesti premiate in Campidoglio

Lazio Women in Campidoglio per una speciale premiazione: le biancocelesti riceveranno un riconoscimento dalla sindaca Virginia Raggi

Giornata speciale per la Lazio Women. Dopo aver conquistato la promozione in Serie A Femminile, le ragazze allenate da Carolina Morace saranno ricevute tra poco in Campidoglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per una speciale premiazione.

Tra poco interverranno proprio la prima cittadina della Capitale, insieme alla coach biancoceleste e al responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi. Presente anche il presidente Claudio Lotito. Una giornata di festa per le aquilotte, autrici di una vera e propria impresa.