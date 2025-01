Lazio Women, Ines Belloumu ritorna al West Ham, finito il prestito: il comunicato

Lazio Women, si interrompe il prestito di Ines Belloumou dal West Ham: la calciatrice torna in Inghilterra, il comunicato

Finisce a gennaio l’esperienza di Ines Belloumou alla Lazio Women. La calciatrice francese era arrivato in prestito dal West Ham in estate, ma le due società hanno deciso di interrompere la sua permanenza a Roma già in questa finestra di mercato. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che si è concluso il trasferimento a titolo temporaneo dellle prestazioni sportive della calciatrice Ines Belloumou dal West Ham United F.C».