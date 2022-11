Lazio Women, domenica sfida all’Apulia Trani dopo la sosta

Dopo la sosta, la Lazio Women andrà a far visita all’Apulia Trani, che, a oggi, occupa l’ultimo posto in classifica in campionato

L’appuntamento è per domenica 20 novembre alle 14:30, con le biancocelesti che vogliono consolidare il primo posto in classifica, ma che non dovranno assolutamente abbassare la guardia.