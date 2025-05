Lazio Women, l’allenamento delle biancocelesti in queste prime settimane estive – FOTO

Lazio Women, la seduta di ieri delle ragazze di Grassadonia tra le mura di Formello: le immagini dell’allenamento a della

La Lazio Women ha terminato una stagione molto positiva ed ora è già tornata al lavoro per mantenere la forma in vista della prossima stagione. In particolare le biancocelesti hanno svolto una seduta d’allenamento incentrata sui tiri e sulla potenza delle gambe. Ecco alcune immagini dall’allenamento di oggi delle capitoline in vista della prossima stagione di Serie A femminile: