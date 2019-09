Lazio Women, alle 18 la presentazione alla Rinascente: presente Lotito

Oggi alle 18 verrà ci sarà la presentazione della rosa della Lazio Women presso La Rinascente di Via del Tritone a Roma

A breve, ed in particolare il 15 settembre, inizierà una nuova stagione anche per la Lazio Women, che milita attualmente nella Serie B femminile. In attesa del debutto, è previsto per oggi un evento speciale che riguarda le calciatrici biancocelesti. Alle 18 di questo pomeriggio, presso La Rinascente di Via del Tritone a Roma ci sarà la presentazione della squadra. All’appuntamento saranno presenti il responsabile del settore giovanile e femminile Mauro Bianchessi, la team manager della Lazio Women Monica Caprini, il patron Claudio Lotito, la responsabile dei nuovi progetti Anna Nastri ed il responsabile della comunicazione Arturo Diaconale.