Lazio Women, l’obiettivo di quest’anno: approdare in Serie A

Lazio Women, il presidente Lotito ha deciso

Le ambizioni della Lazio Woman, per approdare tra le grandi, vedono come protagonista il responsabile del vivaio Bianchessi che ha avuto mandato dal presidente Lotito di costruire una squadra capace di vincere il campionato di B. Mercoledì alle ore 18.00 ci sarà la presentazione ufficiale presso la Rinascente, prevista anche la presenza del patron biancoceleste.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, in questi mesi la Lazio Women è cresciuta tantissimo. Sono migliorate le strutture e create nuove squadre giovanili: dalla Primavera all’Under 17, passando per l’Under 15 e le altre 5 squadre. Domenica ci sarà l’esordio in campionato contro il San Martino Accademy, in trasferta. Alla 5° giornata il derby con la Roma. Tutto è pronto per vivere da protagonisti