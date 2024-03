Lazio Women, Adami: «Se sentiamo la pressione di avere la partita più complicata in questo turno? Ecco cosa vi dico». Le parole della giocatrice

Greta Adami, intervistata ai microfoni ufficiali del club, ha presentato la sfida col Brescia in programma domani alle 14:30 in trasferta. Ecco le parole della giocatrice della Lazio Women.

PAROLE– «Sarà sicuramente una partita molto combattuta come ormai sono tutte le partite. Sappiamo benissimo che ogni squadra contro di noi viene con tutte le forze, le energie e la voglia di fare un punto perché vincere contro la prima in classifica è sempre un risultato importante. Vieni con meno pressioni, anche per loro è più facile. Classifica bugiarda per il Brescia? Probabilmente non è nella posizione che lo rispecchia, potrebbe essere più in alto. Vorrà sicuramente dimostrarlo sul campo. Sono contenta, il primo periodo non è stato molto facile per una serie di eventi e anche ambientarsi al livello di gioco non è semplicissimo perché il mister richiede molto e guarda molto il dettaglio, a volte è difficile perché venendo da altre squadre con altri allenatori bisogna capire la mentalità della squadra. Sono contenta, mi sto integrando e sto iniziando a avere i risultati che spero di avere sempre ».

PRESSIONE PER LA GARA– «Se sentiamo la pressione di avere la partita più complicata in questo turno? In realtà no, abbiamo visto che a Ternana ha perso punti col Tavagnacco e noi col Genoa che è una buona squadra. Sappiamo che ogni squadra con la prima in classifica viene per fare punti quindi qualsiasi sia l’avversario noi dobbiamo scendere in campo allo stesso modo, la pressione è la stessa ».