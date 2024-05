Lazio Women, Adami SPIEGA: «Questa la gara della svolta. E in Serie A sono convinta che...»

Lazio Women, Greta Adami, calciatrice biancoceleste, ha commentato la promozione in massima serie: le sue dichiarazioni

Intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti dopo la gara col Parma, Greta Adami, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

PAROLE – «Probabilmente la partita che ha dato la svolta è stata col Cesena, ci ha dato fiducia che ci ha portato avanti e che ci ha fatto vivere in maniera diversa tutte le altre partite. Da lì è stato un pochino più semplice, non dico tanto perché abbiamo dovuto sudare per poter vincere questo campionato. Come vedo il gruppo nella massima serie? È un gruppo che lavora molto bene, che cerca di fare in campo la domenica tutto ciò che vuole il mister. Il ritmo è diverso in A, considerando anche le squadre. Inizialmente potrebbe esserci un po’ di assesto per prendere il ritmo, ma penso che si potrà fare un gran campionato».