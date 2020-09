Lazio, Wallace verso la Turchia: interesse del Malatyaspor

Secondo il portale portoghese record.pt, il difensore della Lazio sarebbe nel mirino del Malatyaspor.

La Lazio guarda al mercato in uscita per poter sbloccare i giocatori in attesa di ufficialità (Hoedt e Fares, già arrivati a Roma, e Pereira, ancora al Manchester United ma in dirittura d’arrivo).

Secondo quanto riportato da portale record.pt, il Malatyaspor, club turco di prima divisione, avrebbe messo nel mirino il difensore Wallace Fortuna, fuori dal progetto biancoceleste. Il giocatore avrebbe dato il suo consenso al trasferimento, accettando di firmare un contratto biennale.