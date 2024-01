Lazio, Walace parla dell’obiettivo Samardzic: «È un fuoriclasse»

Walace, centrocampista dell’Udinese, parla di Lazar Samardzic, giocatore accostato anche alla Lazio: le dichiarazioni

Lazar Samardzic è uno dei protagonisti di questo calciomercato di gennaio, e anche la Lazio sembra aver acceso i riflettori su di lui. La concorrenza è tanta, ma le qualità del calciatore dell’Udinese non si discutono, come afferma anche il suo compagno Walace a Udinese Tonight:

SAMARDZIC– «È un fuoriclasse, lo dico da sempre. Negli ultimi mesi ha vissuto tante cose. Un giorno era all’Inter, e poi è tornato qui. Non ho idea di cosa possa passare nella testa in queste situazioni, ma gli facciamo sentire sempre la nostra fiducia. Per noi è molto importante, è un gran giocatore».