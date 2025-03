Lazio Viktoria Plzen, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio Viktoria Plzen, alla vigilia della partita interna di coppa contro la formazione ceca ecco dove poter seguire la partita

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani torna in campo la Lazio per il match di Europa League contro il Viktoria Plzen, con l’obiettivo di blindare i quarti di finale.

La sfida contro la formazione ceca avverrà domani sera alle ore 18.45 allo stadio Olimpico, e sarà visibile su Sky Sport e su Sky Go per la messa in onda in streaming. Non perdetevi però l’appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!