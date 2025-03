Lazio Viktoria Plzen, definita la telecronaca di Sky e il commento tecnico per la partita di giovedì

Archiviata la partita di ieri contro l’Udinese, che lascia l’amaro in bocca alla Lazio in ottica corsa Champions, per i biancocelesti è già tempo di ritornare in campo. Giovedì infatti per le aquile c’è la sfida interna contro il Viktoria Plzen, fondamentale per chiudere definitivamente i conti e incrementare il bottino del 2-1 ottenuto alla gara d’andata.

Il match dell’Olimpico sarà trasmesso alle 18.45 su Sky Sport, e a commentarlo per l’emittente televisiva sarà la coppia formata da Antonio Nucera e Luca Marchegiani