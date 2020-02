Lazio Verona, la spinta dei 45.000 all’Olimpico

Lazio Verona, grande sostegno del pubblico questa sera nel match dell’Olimpico in programma alle 20:45

Lazio e Verona questa sera si sfideranno sul campo dell’Olimpico. A fare da cornice ci saranno i tifosi che hanno risposto presente alla chiamata di questa sera nonostante il turno infrasettimanale.

Saranno infatti 45.000 i tifosi che prenderanno posto sugli spalti per incitare la squadra di Inzaghi. Questa sera è un’occasione di quelle da cogliere per i biancocelesti che vincendo scavalcherebbero l’Inter in classifica.