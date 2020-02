Lazio Verona, la Nord prepara una sorpresa per i tifosi

Il comunicato sulla pagina Facebook parla chiaro: la Curva Nord è pronta a sorprendere ancora tutti per la partita di domani

Non è bastato confermarsi «oltre» tutto e tutti, non è bastato festeggiare in maniera così spettacolare i 120 anni di storia della Lazio e nemmeno portare la Cappella Sistina all’Olimpico: la Curva Nord vuole superarsi ancora e lo vuole fare domani sera nella sfida clou contro il Verona.

Come comunicato tramite i social del direttivo, si chiede a tutti i tifosi che domani saranno presenti allo stadio, di arrivare presto all’interno dell’impianto e di seguire le indicazioni del gruppo. Ancora una volta la squadra di Inzaghi avrà la cornice che merita e tutto verrà fatto per portare la Lazio alla vittoria.