Sconcerti: «C’è un problema serio tra la Lazio e l’allenatore»

Mario Sconcerti ha analizzato la cocente sconfitta della Lazio contro il Verona, analizzando anche il momento che la squadra sta attraversando. Ecco le sue parole per i microfoni di TMW Radio:

«C’è un problema serio tra una parte della squadra e l’allenatore. Si sente così responsabile ora perché capisce che se la squadra gioca al di sotto delle sue possibilità la colpa è per forza la sua. I giocatori poi ci mettono del loro, non c’è dubbio. Il tecnico sceglie, è un mestiere difficile.

Sarri si sta prendendo delle responsabilità che sono sue, le colpe sono anche dei giocatori, ma c’è innanzitutto una responsabilità tecnica. E questa è dell’allenatore. Non è un ex calciatore, ha avuto molto successo nel suo altro mestiere, il bancario. Sarri non è intransigente, la Lazio ha altri problemi. Ha allenato a Napoli per anni facendo il record di punti del club, è andato al Chelsea e ha vinto, così come alla Juventus».