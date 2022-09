Lazio Verona, Sarri sorprende: Casale titolare in coppia con Patric

Formazioni ufficiali Lazio Verona: Sarri sceglie di lanciare dal primo minuto Nicolò Casale in coppia con Patric

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Verona, con qualche novità tra i biancocelesti. Maurizio Sarri, infatti, ha deciso di far esordire dal primo minuto Nicolò Casale in coppia con Patric.

Il difensore – quindi – farà il suo debutto in maglia biancoceleste contro la sua ex squadra. Turno di riposo per Alessio Romagnoli.