Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Verona si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23

Sintesi Lazio Verona 0-0 MOVIOLA

Si parte!

5′ – Partenza a buoni ritmi dei padroni di casa

7′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Immobile non impatta in piena area un cioccolatino di Zaccagni dalla sinistra

14′ – Lasagna penetra in area, il tiro viene deviato in angolo da Lazzari

18′ – Marusic ci prova dal limite, palla deviata in angolo. Sul corner, incursione di Felipe Anderson che calcia fuori

25′ – Ci prova Milinkovic dal limite: para a terra Montipò

27′ OCCASIONE PER LA LAZIO! – Basic colpisce un clamoroso palo dal limite dell’area complice una deviazione decisiva di Montipò!

31′ – Terracciano tenta l’eurogol dai 30 metri con Provedel in uscita, palla a lato

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio Verona 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Vecino, Luis Alberto, Cancellieri, Romagnoli, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Bertini. All. Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Günter, Dawidowicz, Depaoli, Kallon, Cabal, Tameze, Cortinovis. All. Cioffi

AMMONITI

ESPULSI