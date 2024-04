Pedro a Dazn: «Abbiamo combattuto questa sera, Tudor ci ha dato tanta energia, sul futuro invece..»

Pedro ha parlato a Dazn dopo il match tra la sua Lazio e il Verona: ecco le dichiarazioni del numero 9 biancoceleste

«Un peccato non essere andati in finale di Coppa. Era una partita difficile per noi. Abbiamo combattuto e trovato il gol e la vittoria. Cosa ci ha dato Tudor? Molta energia alla squadra con la sua mentalità. Stiamo lavorando tutti bene. Alla fine dobbiamo continuare cosi fino alla fine. Luis Alberto? Giocatore fortissimo, diverso e con molta qualità. Fa magia ogni partita. Ha fatto una buona stagione ed è un piacere giocare con lui. Futuro alla Lazio? Io sto qua per dare una mano ed il mister lo sa, abbiamo già parlato. Sono il piu vecchio della squadra e continuo a dare tutto.»