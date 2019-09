Salernitana, Ventura incensa Kiyine: «Può far bene anche alla Lazio»

Sofian Kiyine è già una certezza per Ventura. L’esterno marocchino è stato girato alla Salernitana dalla Lazio, ma in futuro…

Dal Chievo alla Salernitana, in mezzo la Lazio. Sofian Kiyine è passato da Roma prima di essere dirottato in granata, un passaggio di cui si sono accorti in pochi ma benedetto da Gian Piero Ventura, allenatore del club. Il giocatore, dopo la buona stagione disputata con la maglia del Chievo, si è già reso protagonista anche a Salerno con una rete nel 3-1 al Catanzaro. A Ottochannel, il mister ha detto di lui: «Ha qualità indiscutibili, è un giocatore serio e ha voglia di imparare. Può tornare in massima serie ed eventualmente far bene anche alla Lazio».