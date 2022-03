Lazio Venezia, Zaccagni bocciato dai quotidiani: «L’ammonizione lo svuota»

Prestazione non sufficiente quella di Zaccagni in Lazio-Venezia

Prestazione sotto la sufficienza quella di Mattia Zaccagni in Lazio-Venezia, con tanto di ammonizione per simulazione che gli farà saltare il derby contro la Roma di domenica. Per i quotidiani sportivi, l’esterno è bocciato con La Gazzetta dello Sport che gli rifila un 5,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Motore sempre acceso fino all’ammonizione che lo svuota perché salterà il derby».