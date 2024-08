Lazio Venezia, Di Francesco: «I biancocelesti hanno TANTA gamba. Nel secondo tempo potevamo fare MALE, ecco perché». Le parole del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio-Venezia, Eusebio Di Francesco ha analizzato il match appena terminato allo Stadio Olimpico di Roma. Queste le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo avuto un ottimo approccio della gara e messo in difficoltà la Lazio, poi è cambiata la partita. Nel secondo tempo avevamo la sensazione che potevamo fare male. La Lazio però ha tanta gamba e quando riparte è sempre pericolosa. Peccato per il 3-1. Al di là degli errori individuali, la squadra ha disputato una buona gara. Stiamo lavorando in direzioni differenti. Ho ribadito ai ragazzi che ci vuole coraggio, per mentalità voglio che loro sappiano che possono fare male agli avversari».