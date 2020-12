Lazio, vedi Zaccagni da vicino. Lo vogliono tutte le big di A

Lazio, vedi Zaccagni da vicino. Lo vogliono tutte le big

Mattia Zaccagni è il calciatore del mese di novembre per l’Assocalciatori, ma soprattutto uno dei migliori prospetti del calcio nostrano. Il centrocampista del Verona ha mostrato una crescita esponenziale in questo avvio di campionato e su di lui ha messo gli occhi mezza Serie A. Come riporta calciomercato.com, il Napoli e l’Atalanta sono state stregate dalle sue prestazioni (il ragazzo è già andato in gol con Milan, Atalanta e Cagliari ed ha fornito assist sontuosi e giocate d’alta scuola nelle prime 10 di A). Il club non ha bisogno di venderlo e non si priverà dell’elemento di maggior spessore a gennaio, dopo la rivoluzione estiva in casa Hellas. Anche la Lazio e l’Inter hanno messo gli occhi sul talento il cui contratto scade nel 2022. La concorrenza, per il diesse Tare, è davvero fitta. A 25 anni (è un classe 1995) infatti Zaccagni è in piena maturazione e a fine anno è pronto per un grande palcoscenico.