Lazio-Vecino ai dettagli: ecco cosa manca per chiudere

La Lazio e Matias Vecino sono ormai ad un passo: Lotito e Tare vogliono sfoltire la rosa prima di dare il via libera definitivo

La Lazio è ormai ai dettagli per l’arrivo di Matias Vecino. Come riportato da Repubblica, il centrocampista svincolato dall’Inter ha declinato proposte estere ed italiane avendo tutta l’intenzione di riunirsi a Sarri.

Cosa manca per chiudere l’affare? Tare e Lotito vorrebbero prima liberarsi di Akpa Akpro e Kiyine ma non è da escludere che come fatto con Romagnoli l’affare venga chiuso prima della partenza degli esuberi. Vecino è pronto ad apporre la sua firma su un triennale da 2 milioni di euro netti a stagione.