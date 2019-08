Denis Vavro si presenta: domani la conferenza nella Sala Stampa di Formello. Alle 17, il difensore risponderà alle domande dei cronisti presenti

È uno dei nuovi acquisti della Lazio. Denis Vavro è arrivato per 11 milioni dal Copenaghen. Per i tifosi non è un volto nuovo: in molti hanno potuto osservarlo nelle varie amichevoli, alla stampa però sarà presentato domani. L’appuntamento è per le 17, nella Sala di Formello, dove risponderà alle domande dei giornalisti presenti.