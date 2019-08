Milošević, all. Partizan Belgrado: «Pavlovic è vicino alla Lazio»

Pavlovic – difensore del Partizan Belgrado – è vicino alla Lazio, a confermare l’affare è l’allenatore della squadra serba Milošević

Pavlovic è atteso a Roma, nella giornata di venerdì. Il ragazzo non ha ancora firmato con la Lazio, ma per la conclusione dell’affare manca solo parte formale. Intanto, a confermare l’arrivo nella Capitale del giovane difensore, è l’allenatore del Partizan Belgrado, squadra da cui verrà prelevato il giocatore. Savo Milošević – come riportato da mozzartsport.com – ha infatti dichiarato: «Potrebbero esserci altri innesti, anche se la squadra è ormai quasi al completo. Soprattutto considerando che Pavlovic, nonostante il suo trasferimento alla Lazio in dirittura d’arrivo, probabilmente rimarrà con noi».