Denis Vavro sarà presto un nuovo calciatore del Genoa: raggiunto l’accordo con la Lazio. Tutti i dettagli dell’operazione

Il Genoa ha definito il trasferimento di Denis Vavro, difensore classe ’96 attualmente fuori lista alla Lazio.

Come riportato da Sky Sport, lo slovacco si trasferirà in rossoblù sulla base del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Visite mediche previste per il 31 dicembre.