Lazio Van Aanholt, in Turchia annunciano l'affare. Ma in Inghilterra...

Lazio Van Aanholt, il portale turco Siyia Carapilar dà per fatto l’affare con i biancocelesti. In Inghilterra però non sono di questo avviso

La Lazio lavora a fari spenti sul mercato in vista della prossima stagione. Il passaggio dal 352 di Inzaghi al 433 di Sarri prevede sforzi sia economici che numerici nella costruzione della rosa. Un ruolo in cui si dovrà necessariamente investire è quello del terzino sinistro, e se Hysaj è un nome forte da svincolato, spunta l’interesse per un altro giocatore a parametro zero. Stando a quanto riporta il portale turco Siyia Carapilar infatti, i biancocelesti sarebbero pronti a fare un’offerta all’olandese Patrick Van Aanholt, nell’ultima stagione al Crystal Palace. Si parla di un triennale a 1.8 milioni a stagione più bonus.

Dall’Inghilterra però, non sono di questo avviso. Secondo football.london infatti, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta starebbe pensando a Van Aanholt come acquisto di esperienza.