Lazio, Valcareggi: «Giroud? Significa che i biancocelesti puntano allo scudetto…»

Il procuratore Fulvio Valcareggi ha detto la sua sull’interesse della Lazio per Giroud, il centravanti del Chelsea

La trattativa per Giroud sembra essersi bloccata, ma sognare non costa nulla. Il centravanti del Chelsea è il nome caldo, anzi caldissimo, del mercato della Lazio. Un colpo per guardare in alto e sperare in traguardi ancora mai pronunciati apertamente. A TMW Radio, il procuratore Fulvio Valcareggi ha detto la sua:

«Se la Lazio prende Giroud vuol dire che i biancocelesti puntano allo scudetto. Sanno di essere forti, di essere a tre punti dal primo posto, lo trovo perfetto per questa squadra. È un messaggio presuntuoso al campionato, voglio arrivare al titolo».