Il responsabile del settore giovanile, Mauro Bianchessi, ha commentato così la vittoria della Lazio Under 14 Pro sui giallorossi

Il derby d’andata è dell’Under 14 Pro: i biancocelesti battono i “cugini” per 3-2 al Maurizio Melli. Alla fine dell’incontro Mauro Bianchessi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e ha commentato la partita: «I derby non si giocano, si vincono. Noi oltre ad aver portato a casa i tre punti abbiamo anche meritato e giocato un buon calcio. Complimenti ai nostri ragazzi e allo staff tecnico: che questo sia l’inizio di un lungo percorso!».