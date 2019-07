Lazio, un anno di Acerbi – VIDEO

Francesco Acerbi festeggia oggi il suo primo anno da calciatore della Lazio. Il club lo ha omaggiato con un video

L’11 luglio 2018 la Lazio ha ufficializzato l’ingaggio dal Sassuolo di Francesco Acerbi. E’ passato esattamente un anno dall’arrivo del difensore in biancoceleste. Dopo pochi allenamenti aveva già conquistato tutti, tifosi e compagni. Non c’era bisogno invece di convincere Inzaghi, determinante per la scelta del calciatore.

ANNIVERSARIO – Primo anno e subito un trofeo per il “leone“, vero leader dello spogliatoio. Non si è fatto spaventare dall’eredità ingombrante di de Vrij e come suo solito ha giocato tutte le partite della stagione; eccezion fatta per il ritorno con la Juve, dove ha dovuto scontare l’ingiusta doppia ammonizione, inflittagli da Rocchi contro il Napoli. Lazio e Acerbi, auguri per il primo anno insieme.