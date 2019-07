FORMELLO – Lazio, allenamento atletico-tecnico e ritmi alti: Inzaghi aspetta Lazzari e Jony

Ecco il report della seconda seduta d’allenamento della stagione, svolta questo pomeriggio dalla Lazio a Formello

Secondo giorno di visite mediche, premiazione in Campidoglio e… seduta d’allenamento a Formello. Questo pomeriggio, la squadra si è ritrovata ancora al centro sportivo di Formello per la consueta sessione di lavoro. Inzaghi non ha risparmiato i suoi giocatori, sottoponendoli ad un allenamento atletico-tecnico ed alzando i ritmi nonostante il caldo della Capitale. Al gruppo si è aggiunto Luiz Felipe, che ieri aveva svolto una corsa differenziata. Oltre al brasiliano e ai tre portieri, hanno preso parte all’allenamento ben quindici giocatori di movimento.

ATTESA – Domani sarà tempo di visite mediche per Lazzari e Jony, che si uniranno al resto del gruppo e partiranno venerdì alla volta di Auronzo di Cadore. Venerdì sarà il turno dei nazionali: Immobile, Acerbi, Durmisi e Marusic. Badelj sosterrà i test d’idoneità il 15 luglio, mentre il 19 sarà in Paideia Thomas Strakosha. Da valutare, infine, le situazioni di Lukaku, Berisha e Radu.