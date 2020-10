Lazio, ufficiale la cessione di Bastos all’Al-Ain

Il comunicato della Lazio sulla cessione di Bastos.

Confermata la notizia circolata nel pomeriggio: dopo un inizio campionato da meteora e uno spezzone di gara disputato con l’Inter a causa dell’emergenza nel reparto arretrato, Bastos lascia la Capitale. Quattro anni e nove reti, alcune di queste in gare importanti, come quella nella fase di eliminazione diretta allo Steaua Bucarest o bellissime, come quella segnata al Bologna nel finale della stagione 2018/2019. Ecco la nota della Lazio.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartolomeu Jacinto Quissanga all’Al-Ain Saudi Football Club.