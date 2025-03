Lazio Udinese, le possibili scelte di Runjaic: le ultime

Condividi via email

Vediamo nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte di formazione dell’allenatore dell’Udinese Runjaic in vista della sfida contro la Lazio

Siamo alla vigilia della gara di campionato tra Lazio e Udinese, con i biancocelesti che vogliono continuare a impressionare come fatto fino a questo momento. In attesa di capire quali saranno le scelte di formazione dei due allenatori, proviamo a vedere quelle che sono le possibili scelte di Runjaic per affrontare la squadra di Baroni.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.