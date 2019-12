Lazio, l’euforia è social: da Milinkovic ad Acerbi, le esultanze FOTO

Dopo la vittoria dell’Olimpico, l’euforia della Lazio sui social: da Milinkovic ad Acerbi, tutti i post dei protagonisti

La Lazio vince all’Olimpico: 3-0 consegnato tra le mani di Inzaghi insieme ai tre punti e al terzo posto consolidato. Una vittoria orchestrata da tutta la squadra e arrivata grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto. L’euforia si sposta sui social, su Instagram. Come Milinkovic che continua a suonare la carica: «Non mi sorprende la vittoria. Siamo la LAZIO e dobbiamo vincere: è un nostro dovere!».

Al Sergente si uniscono Acerbi: «Una prova da grande squadra» e Leiva: «Felice per un’altra vittoria e per 100 partite con questa maglia. Grazie per il vostro sostegno».