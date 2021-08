Lazio Twente, l’amichevole visibile su Sky: i dettagli

Sabato la Lazio scenderà di nuovo in campo, stavolta per sfidare il Twente, l’amichevole sarà visibile su Sky

2 giorni e si torna in campo. Archiviata l’amichevole con il Meppen tra 48 ore per la Lazio è già ora di tornare in campo. Avversario sarà il Twente, sconfitto recentemente di misura nell’amichevole con il Venezia. L’appuntamento è per le 19.3o di sabato 7 agosto e il match questa volta sarà visibile non solo su Lazio Style Channel ma anche sul nuovo canale di Sky, SkySport Calcio (202).