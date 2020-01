Lazio, tutti gli impegni nel mese di febbraio

Punti pesanti in palio nel mese di Febbraio: ecco tutte le gare in programma

Così come riportato dal sito ufficiale della Lazio, nel mese di Febbraio ci saranno ben sei partite, quattro delle quali da vivere insieme allo stadio olimpico.

Si parte domenica 2 Febbraio contro la Spal. Si prosegue poi, pochi giorni dopo sempre in campo amico, contro il Verona per il recupero di campionato che può valere molto in chiave classifica.

Dopo queste due partite in casa, la Lazio affronterà in trasferta il Parma il 9 di Febbraio e una settimana più tardi allo stadio Olimpico ci sarà il big Match contro l’Inter il 14 Febbraio. Il mese di Febbraio si chiuderà con Genoa Lazio il 23 e Lazio Bologna il 29.